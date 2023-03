Kommune spænder ben for frivillig busordning for sårbare og ældre for at spare 20.000 kroner

Guld værd

Som regel er der omkring 10-12 borgere, der bliver hentet i flere af de mindre byer i den gamle Tinglev Kommune.

Det hele organiseres og drives af frivillige.

Bag rattet onsdag hver fjerde uge sidder Erling Frandsen. Udover at være frivillig chauffør, hjælper han med at bære varer ind og ud af minibussen.

- Når man ser, hvad ordningen bringer for de her ældre mennesker, så synes jeg, at det er småpenge. Det kan være ensomt at være ældre, og man skal opleve at være med her, for det er så dejligt at være en del af, siger han.

Inde ved bordet i Kirkens Korshær fylder snakken om busordningens endeligt også. Her mødes de ældre og sårbare borgere i ordningen til kaffe efter et overstået indkøb.