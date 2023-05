Kommune vil lytte i sag om omdiskuteret park

Men en gruppe af borgere har samlet tusinder af underskrifter for at bevare den midlertidige park, der blev etableret indtil et nyt byggeri skulle sættes i gang.

Udover protesterne fra borgergruppen er der kommet 161 meningstilkendegivelser i sagen, og dem vil man lytte til, lyder det fra formanden for Udvalget for plan, teknik og landdistrikter i Aabenraa Kommune, Dorte Soll (S), der vil finde en mellemvej mellem at bygge og bevare dele af parken.

- Vi er ikke tonedøve. Men jeg kan ikke garantere noget, for vi er et helt byråd, der skal blive enige, siger hun.