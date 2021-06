Kommuner fraråder badning fra flere strande

Der er taget vandprøver med for høje bakterietal fra strandene ved Kalvø og Rønshoved. Det betyder, at Aabenraa Kommune desværre er nødsaget til at fraråde badning på de to strande, og der vil blive sat ”badning frarådes”-skilte op.

Ved Ring Sø tæt på Brædstrup har Horsens Kommune også netop opsat et "Badning frarådes"-skilt. Der er nemlig konstateret blågrønne alger i søen, som derfor ikke er sund at bade i lige nu.