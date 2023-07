Konkurrencerådet politianmelder Sydbank

Derfor har rådet nu anmeldt Sydbank til National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) med henblik på bødestraf.



Sydbank, som har hovedsæde i Aabenraa, er dog ikke enig i rådets afgørelse og vil anke den, oplyser bankens juridiske direktør, Karin Sønderbæk, overfor JydskeVestkysten.

- Konkurrencerådet har truffet afgørelse om, at Sydbank burde have givet en agent til et betalingsinstitut adgang til bankens betalingskontotjenester. Sydbank behandler alle anmodninger om oprettelse af kundeforhold sagligt, grundigt og seriøst. I visse tilfælde kan vi dog være nødsaget til at afslå oprettelsen af et kundeforhold. Det kan være tilfældet, hvis der er en væsentlig hvidvaskrisiko forbundet med en kunde. Det mener vi, er udtryk for en ansvarlig måde at drive bank på i Danmark, udtaler hun til avisen.