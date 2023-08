Kraftigt parfumeudslip lukkede skole i halvanden time

Imens opdagede beredskabsfolkene, at lugten var aftagende, og de fandt en tom parfumeflaske i klasselokalet, hvor lugten var opstået. Politiet konkluderer, at der var tale om et hændeligt uheld og har lukket sagen.

- Der er jo ingen, der har gjort noget forkert, siger Mette Andersen.

Efter halvanden times evakuering fik eleverne lov til at gå ind på skolen og hente deres ting, og så sluttede deres skoledag lidt tidligere end normalt.