Krigen i Ukraine giver brødproducent sved på panden: - Det er voldsomt, vildt og aldrig set før

På grund af krigen er de normale markedsmekanismer sat ud af spil. Normalt vil det være sådan, at hvis høsten i et almindeligt år f.eks. slår fejl og skaber højere priser på korn, vil landmænd producere mere det kommende år.

Men det kan man ikke, når krigen raser. Samtidig var en fødevarekrise allerede på vej, før krigen brød ud.

En fordobling af prisen på hvede

Ifølge David Beasley, der er direktør for Verdens Fødevareprogram (WFP), betyder udviklingen, at flere mennesker i verden risikerer at sulte. Det udtalte han i sidste uge til BBC, skriver Ritzau.

- Lige når man tror, at helvede på jord ikke kan blive værre, så sker det alligevel, siger han til den britiske tv-station.

Ligesom David Beasley advarer en lang række analytikere verden over nu om, at vi står overfor en alvorlig fødevarekrise. En af dem er seniorrådgiver Henning Otte Hansen ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.