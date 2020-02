Kronprins Frederik indvier nyt supersygehus

Kronprins Frederik kaster kongelig glans over eftermiddagens officielle indvielse af det nye akutsygehus i Aaabenraa. Foto: Ida Guldbæk Arentsen, Ritzau Scanpix

Kronprins Frederik ankommer klokken 14 til Aabenraa for at indvie det færdige akutsygehus.

Samtidig inviterer sygehuset til åbent hus mellem klokken 14 og 18 for alle interesserede, hvor det blandt andet bliver muligt at komme ind og se laboratorier, centrallager, sengevaskeri og kapel. Og så kan man komme på besøg i den nye sengebygning, så man kan se, hvordan spritnye og moderne sengestuer ser ud, og samtidig teste udsigten mod Aabenraa by og fjord.

Til indvielsen kommer desuden 200 indbudte gæster med sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.dem.) og regionrådsformand Stephanie Lose (V) i spidsen.