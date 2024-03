Kruså og Padborg grænseovergange lukkes i fire timer

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der skal skiftes teltduge ved de tre grænseovergange i Kruså, Padborg og Frøslev. To af stederne forventes trafikken over grænsen at blive påvirket onsdag og torsdag.

I Kruså vil grænseovergangen være helt lukket i nordgående retning fra onsdag morgen klokken 9 og omkring fire timer frem. Køretøjer kan i denne periode ikke krydse grænsen i nordgående retning fra Tyskland til Danmark.

Grænseovergange ved Padborg lukkes ikke helt, når teltdugen udskiftes torsdag formiddag. Men der kan forventes mindre kø i nordgående retning, og politiet opfordrer til tålmodighed.

Trafikanterne opfordres til at regne med kø og følge anvisninger fra politi og hjemmeværn.



Ved Frøslev udføres arbejdet i løbet af onsdag og torsdag, men det forventes ikke at påvirke trafikken.