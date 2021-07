Krydsede Atlanten: Familien Juelsgaards rejse slutter i Aabenraa

Krydsede Atlanterhavet

Skibet og besætningen sejlede først ned gennem Europa for derefter at krydse Atlanterhavet med kurs mod de caribiske øer, inden turen gik hjem igen.

En solskinstur på mere end et år. Det vil sige, at familien og resten af besætningen er sejlet forbi det, alle andre danskere har beskæftiget sig med det sidste år - nemlig coronavirus.

- Vi føler, vi har været fuldstændig væk fra det her corona. Det har haft en minimal betydning for os og de fantastiske oplevelser, vi har fået. Det har vi timet ret godt, fortæller Cecilie Juelsgaard.

Nyt perspektiv på tilværelsen

På båden har der været op til seks besætningsmedlemmer. Heriblandt var også Cecilie Juelsgaard, hendes partner og deres datter. Det kun toårige besætningsmedlem var dog ikke med på hele turen, da Cecilie Juelsgaard og datteren tog flyveren over Atlanten, som kan være en hård sejltur.

- Det allerfedeste har været, at vi som familie har fået lov at være sammen hver eneste dag. Ikke noget med at aflevere og hente i institution. Vi har bare været sammen, fortæller moderen.

Selvom familien i dag har fået fast grund under fødderne, så er skibet Ymaya stadig en stor del af hverdagen.

- Vi bliver boende på båden, og så tror jeg først rigtig, vi tager på sejltur igen næste forår, slutter Cecilie Juelsgaard.