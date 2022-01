Kvinde sad fastklemt efter sammenstød med lastbil

Rute 8 mellem Aabenraa og Sønderborg har været spærret siden klokken 18.53 mens redningsmandskab har arbejdet på at frigøre en fastklemt kvinde efter et sammenstød mellem to personbiler og en lastbil.

Kvinden er ved bevidsthed, men politiet kan endnu ikke sige, om hun er kommet alvorligt til skade.

Klokken 20.20 fortæller vagthavende hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, at kvinden nu er frigjort og bragt til sygehuset. Der er mistanke om, at hun kan være kommet alvorligt til skade, men hun er nu i gode hænder, fortæller Erik Lindholdt.

Bilinspektør undersøger på stedet

Det forventes at rute 8, Skakkenborg, vil være spærret frem til cirka klokken 22.15. Man kan passere ulykkesstedet via en omkørsel.

Politiet modtog anmeldelsen af ulykken klokken 18.53.

En personbil kører op bagi en havareret lastbil, og rammes derefter bagfra af en anden personbil, som skubber bilen med den kvindelige passager ind under lastbilen.

Kvinden sider i højre side af bilen, og det er den side, der bliver klemt ind under lastbilen, fortæller Erik Lindholdt.

En bilinspektør er nu tilkaldt for at klarlægge årsagen til uheldet.

- Faktisk er vi ikke sikre på, om den bil, den tilskadekomne kvinde sidder i, nåede at stoppe, før den ramte lastbilen – eller om det var den bil, der ramte personbilen bagfra, der skubbede bilen ind under lastbilen, siger Erik Lindholdt.