Kvinder rejser rundt for at lokke hunkøn ind i branche domineret af mænd

Men Nanna ville være murer, selvom det var svært.

- Det første sted sagde, at de ikke ville have mig, fordi jeg er kvinde, fortæller hun.

Det virker, som om situationens alvor ikke er trængt ind i skurvognene og lignende mandebastioner. Men i 2030 vil der mangle 99.000 faglærte, murere, snedkere og så videre. Det er rigtigt mange håndværkere. Derfor tager netværket Boss Ladies (Chef Damer, red.) rundt i det ganske land for at motivere unge kvinder til at vælge en faglig uddannelse og navnlig få dem til at blive. Dobbelt så mange kvinder som mænd falder nemlig fra på håndværkeruddannelserne.

- Boss Ladies skal være med til at sikre, at kvinderne får en faglig stolthed og bliver i deres fag, fortæller Trine Rasmussen, projektudvikler hos Boss Ladies.