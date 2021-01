Lærer: Selv om vi er hammergode på Teams, kan det aldrig erstatte den fysiske skole

Relationerne er svære

Eleverne på skærmen foran Louise Brage Bjerregaard bevæger sig hjemmevant i programmerne. Det er tydeligt, at nogle af dem er mødt ind i hyggetøjet, en enkelt har endda sin hund med i billedet. Også den får en hilsen af Louise Brage Bjerregaard

- Det er jo noget af det, der er væsentligt anderledes end den almindelige skolegang. Jeg har hilst på søskende og kæledyr, og jeg har været på rundtur i nogle af elevernes hjem, og det giver en anden nærhed. Men det er klart, at det ikke kan erstatte rigtigt nærvær, siger Louise Brage Bjerregaard, mens hun klikker rundt mellem vinduerne på computerskærmens "klasselokale".

Det rigtige nærvær ligger efter alt at dømme lidt længere ude i fremtiden end både Louise Brage Bjerregaard og hendes elever synes om.

- Jeg synes egentlig, at onlineskole er nemmere end i virkeligheden. Men jeg vil helt klart hellere være rigtigt i skole, for det er mærkeligt at ses over teams, og man kan ikke rigtig ses med sine venner fra skolen, fortæller Sara Rosa Fosgerau von Oldenburg, der elev i 7. klassen.

Den daglige kontakt online er ikke en ægte kontakt. Det digitale filter, der ufrivilligt lægges ned over undervisningen, gør nogle ting sværere.

- Er der en elev, der er ked af det og har brug for et kram, eller er der en elev, der glad kommer løbende om morgenen og skal fortælle mig noget, det kan den her computer aldrig erstatte, siger Louise Brage Bjerregaard.