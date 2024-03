Landets bedste romkugler er nu til salg

- Fredag er altid en af vores travleste dag, men vi kan godt mærke, at vi i dag har endnu mere travlt. Det er bare rigtig fedt, siger Jens Nyeman Grønnemark.



3500 romkugler var inden åbningstid klar til at blive langet over disken. Her var 1500 af dem bestilt på forhånd, da salget åbnede for knap to timer siden i skrivende stund.