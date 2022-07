Lange køer kan få konsekvenser for arbejde på tværs af grænsen

- Vi har forsøgt ikke at gå ind i den politiske diskussion, om hvorvidt der skal være grænsekontrol eller ej, men vi vil meget gerne se en grænsekontrol, som er smidig. Det vil sige, at man bruger alle farbare spor og har mere bemanding på at gennemføre kontrollen hurtigere, forklarer Peter Hansen.

Tålmodighed slipper op

Jens Juul Yde kører hurtigt op til fire gange om dagen over grænsen, når han skal fragte sin søn til og fra skole og sport. Og selvom sådan en tur fra Kollund til Flensborg kun burde tage ti minutter, så er det langt fra, hvad Jens Juul Yde bruger på vejene.

- Hvis jeg skal bruge en halv time på kø hver gang, og det skal ganges med fire, så sidder man jo to timer i kø ekstra. Det betyder jo, at der er ting, man ikke gør, siger han.

For Sabrina Johansen har køerne ofte konsekvenser for hendes hverdag.

- De foregående år har jeg forsøgt at at have tålmodighed, siddet og hørt noget musik og slappet af, men efterhånden er det utilregneligt. Så jeg møder tit stresset på arbejde og begynder virkelig seriøst at overveje, om jeg skal skifte min pind, forklarer hun.