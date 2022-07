Langt færre vil være sygeplejersker: - Det er et kæmpe problem for samfundet

Nu går UC Syd derfor i gang med at kigge på, hvad skolen kan gøre selv for at trække flere studerende til. Men ifølge rektoren kræver det meget at få de unges øjne op for velfærdsuddannelserne.

- Vi kan selv sørge for at blive mere synlige som uddannelsessted. Men vi kan ikke ændre på den samfundsstruktur, den tendens, der er med, at mange bevæger sig væk fra de her uddannelser. Det har vi brug for at se som en fælles udfordring i kommunerne, regionerne og fagforeningerne, påpeger Alexander von Oettingen.