Lastbil spærrede motorvej: Vejen farbar igen

Artiklen er opdateret: Lastbilen er fjernet, og vejen er igen farbar, oplyser politiet søndag aften.

Et uheld mellem to lastbiler søndag eftermiddag spærrede Sønderjyske Motorvej i nordgående retning mellem rasteplads Årslev og afkørsel 70 Aabenraa N. Ved uheldet var den ene lastbil endt med at stå på tværs af vognbanerne.

Det skrev Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. De oplyste, at ingen personer kom til skade ved uheldet.

- Årsagen til uheldet skyldes en overhaling, hvor den ene lastbil rammer en snedrive og mister herredømmet, siger vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Motorvejen var spærret søndag eftermiddag, og det har kun været muligt at passere uheldsstedet i nødsporet. Søndag aften er bugseringsarbejdet overstået, og vejen er farbar igen, oplyser vagtchefen.