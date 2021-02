Lastbil spærrer motorvej – nødspor farbart

Et uheld mellem to lastbiler søndag eftermiddag spærrer Sønderjyske Motorvej i nordgående retning mellem rasteplads Årslev og afkørsel 70 Aabenraa N. Ved uheldet er den ene lastbil endt med at stå på tværs af vognbanerne.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. De oplyser, at ingen personer er kommet til skade ved uheldet.

Politiet forventer vejen tidligst er farbar igen efter klokken 17 på grund af rengøring, da en af lastbilerne har tabt diesel på vejbanen. Indtil da vil bilister kunne passere uheldsstedet i nødsporet.