Legomænd lærer Dorte at finde rundt på nyt sygehus

Personalet på sygehuset i Aabenraa tager nye metoder i brug for at finde rundt på deres nye arbejdsplads. Video: Lise Bæksgaard Christoffersen

Siden september måned har personalet på sygehuset i Aabenraa leget med legomænd.

- Min første tanke var, at det var lidt børnehave-agtigt, og vi har grint meget af det, fortæller Dorte Olsen, der er social- og sundhedsassistent på sygehuset i Aabenraa.

Sammen med sine kolleger har hun flyttet legomænd rundt på en særlig voksdug, hvor plantegningerne over de nye sygehusafdelinger er printet.

Voksdugtræning og gamification Før indflytning forberedes personalet med to forskellige metoder. Voksdugtræning består af en voksdug med en printet plantegning. Lego-mænd udfylder rollen som både personale og patienter, men informationskort bidrager med viden om den fremtidige organisatoriske struktur i afdelingen. Gamification beskriver den efterfølgende process, hvor medarbejderne fysisk begiver sig rundt på den nye afdelingen. Forskellige opgavekort deles rundt, og med deres viden fra voksdugtræningen skal medarbejderne nu f.eks. finde hen til en bestemt maskine eller et lokale. Se mere

- Det har vist sig, at give rigtig god mening at sidde med det på den måde, forklarer Dorte Olsen.

Ved at øve forskellige arbejdsscenarier på voksdugen, har medarbejderne kunnet danne sig et overblik over den nye afdeling, selvom den stadig er fuld af håndværkere.

Patienterne skal ikke mærkes af flytning

Mens byggeriet står på, fortsætter hverdagen på sygehuset, og det skal den også under flytningen, fortæller ledende overlæge på afdelingen for medicinske sygdomme i Aabenraa, Elsemarie Døssing.

- Min ambition er, at patienter ikke mærker, at behandlingen ændrer sig i det nye byggeri, siger hun.

Under sig har Elsemarie Døssing 160 medarbejdere, der fremover skal have til huse på de to øverste etager i det nye byggeri.

- Vi flytter af tre omgange, men vi behandler patienter hele tiden. Også under flytningen. På et sygehus behandler man patienter hele tiden, der er ingen timeout, forklarer den ledende overlæge, der glæder sig over, at medarbejderne leger med på legen og øver sig på at tage den nye afdeling i brug.

- Jeg synes, det er godt, at vi får mulighed for at træne og forberede os, så vi er parate til patienterne, når vi flytter.

33.000 nye kvadrameter sygehus Byggeriet af sygehuset har været opdelt i to faser. Hvoraf fase 1 stod klar i 2014. Fase 2 skal forventes klar i februar 2020 og består af 33.000 kvadramter, der blandt andet indeholder: • 122 nye senge i enestuer

• 42 standard ambulatorier

• 24 specialambulatorier

• Laboratoriecenter, der samler laboratoriespecialerne og apoteket

• Ny intensivafdeling på 13 senge

• Sengecentral

• Udvidelse af varemodtagelsen

• Helikopterlandingsplads

• Kapel Se mere

Rollespil blandt håndværkere og flytterod

Anden del af flyttetræningen kaldes for "gamification". Her gentages øvelserne fra voksdugen, men denne gang går de ansatte i grupper rundt på den endnu ikke færdige afdeling, midt mellem malere og elektrikere.

- Det betyder meget, at man også ser det visuelt og ikke kun på en tegning. Det er faktisk svært at finde rundt her. Vi troede, det var nemmere, men vi skal nok finde ud af det, griner Dorte Olsen efter at have gennemgået endnu et scenarie i byggerodet sammen med kollegaerne.

Til februar holder sygehuset indvielsesfest. Og Dorte Olsen og kollegaer kan slet ikke vente til at håndværkene har lagt sidste hånd på afdelingen.

- Jeg glæder mig meget til, at vi flytter ind. Det er nyt og lyst det hele. Der er fede omgivelser og en fantastisk udsigt!