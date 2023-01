Lene søger sin efterfølger - nu kan du overtage alternativ te-butik

‘Vild med te’ er CSR-mærket, hvilket betyder, at de er en social ansvarlig virksomhed.

At tage et socialt ansvar som virksomhed handler om, at man passer på sine medarbejdere og giver en håndsrækning til de mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet. Det kan dreje sig om ledige, der har brug for at blive opkvalificeret, afklaret eller få en deltidsansættelse.

Virksomheden fik i 2016 tildelt CSR-prisen af Aabenraa Kommune, som de uddeler til kommunens socialt ansvarlige virksomheder.

Og så er der 55-årige Lene Wittrup Christensen, der også selv er ansat som fleksjobber.