Lille landsby strutter af selvtillid - vi er de bedste, vi bliver Årets Landsby

Når vi placerer Bolderslev mellem Todsbøl og Mellerup, to lidet kendte byer, er det selvfølgelig et forsøg på at antyde, at byen ligger ude på landet, langt ude på landet. Og det er naturligt nok, for det er en landsby.

Men en landsby med 40 frivillige foreninger, brandværn, erhvervsliv og et sammenhold, der nu har bragt dem ind i det triumvirat, der skal kæmpe om at blive Årets Landsby 2023. De to andre er Borris mellem Skjern og Sdr. Felding og Sparkær mellem Skive og Viborg.

- Det er fantastisk, vi er simpelthen så glade, fortæller Henning Frisk, formand for Bolderslev Lokalråd.