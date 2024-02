Lille skov bliver flagermushelle

10 måske 11 flagermusarter kan beundres i Søgaard Skov. Et nyt projekt, der er sat i gang af Danmarks Flagermus Forening, Verdensnaturfonden og Naturstyrelsen, skal åbne deres levested for offentligheden og lette livet for de flyvende pattedyr.

Der skal anlægges to stier, og så skal der sættes redekasser op til flagermusene. Udover at være det eneste pattedyr, der kan flyve, er der mange fascinerende aspekter af flagermusenes liv. Og så er seks af de 17 danske arter enten truede eller nærved truede.

- Vi håber, at projektet vil bidrage til, at endnu flere danskere får øjnene op for, hvor fantastisk et dyr flagermus egentlig er, og hvorfor det er så vigtigt at passe på den, siger formanden for Dansk Flagermus Forening Andreas Andersen.