Line råbte op på Facebook - og fik ministeren til at ændre regler

Line Nissen er 35 uger henne. Hun er gravid med sit andet barn, og om en uge regner hun med at gå på barsel. Den 34-årige kvinde er derfor godt i gang med at undersøge muligheden for at få barselsdagpenge, men midt i undersøgelserne får hun sig lidt af et chok. Hun har ringet til Udbetaling Danmark for at høre mere, da hun får at vide, at hendes ansøgning vil blive afvist, og at hun ikke har ret til barselsdagpenge.