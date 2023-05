Lirekassemand fra Aabenraa mødte kronprinsen

Han fik i hvert fald lejlighed til at møde kronprins Frederik for første gang, da han havde trukket sin lirekasse med ind i byen for at skabe stemning til Royal Run.

- Det var en oplevelse for mig. Det er da helt sikkert, sagde Paul Sange til TV 2.

Den 80-årige lirekassemand er et kendt ansigt i Aabenraa Kommune, hvor han - efter eget udsagn - de sidste 30 år har samlet tæt på en million kroner ind, som han har doneret til julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund.



Du kan se mødet mellem Paul Sange og kronprinsen i levende billeder i nedenstående artikel.