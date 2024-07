Lyn antændte brand i Aabenraa

Billund Lufthavn opsætter 137 ladestandere

Det bliver snart meget lettere at få ladet bilen, hvis du er bilist i eller omkring Billund Lufthavn.

I de kommende måneder begynder Norlys at etablere hele 137 ladestandere på lufthavens areal. Og da hver ladestander har to ladeudtag, vil elbilister snart kunne finde hele 274 ladepunkter.

Der er tale om både almindelige ladestandere og lynladestandere.

- Vi arbejder for at være en nulemissionslufthavn i 2030 og er allerede i fuld gang med at udskifte vores egne køretøjer, hvor det er muligt. Nu tager vi endnu et stort skridt på vejen, samtidig med at vi skaber en endnu bedre oplevelse for de flyrejsende, som ikke behøver at bekymre sig om, hvorvidt der er strøm nok på bilen, hvad enten de ankommer eller skal videre med egen bil eller en lejebil", fortæller Claus Christiansen, kommerciel direktør i Billund Lufthavn.