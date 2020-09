To mænd varetægtsfængslet for tyveri af professionelt værktøj

To rumænske mænd på 20 og 25 år blev fredag ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, sigtet for omfattende tyveri af professionelt hånd- og elværktøj samt udstyr til en entreprenørmaskine.

Begge nægter sig skyldige, men har ikke kæret varetægtsfængslingen.

De to mænd blev anholdt torsdag aften på motorvejen nær Padborg, hvor de var på vej ud af landet i en rumænsk indregistreret personbil, der var tungt læsset med værktøjet.

Politiet efterforsker fortsat sagen, da det er det uklart, hvor værktøjet er stjålet.