Musikfestival lukker

Trods årets overskud, vil arrangørerne ikke lægge flere penge i festivalen Musik i Gryden i Grindsted.

Det fortæller arrangørerne lørdag på festivalens hjemmeside.

- Vi er kommet til et punkt, hvor det økonomisk ikke er forsvarligt at forsætte, siger Rikke Kirkegaard fra GGIF Gymnastik.

Lukningen sker trods en god sæson, hvor 3.500 gæstede festen, og blandt andre D-A-D, Faustix, Jonah Blacksmith og KrebsFalch optrådte. Arrangementet endte med at generere et overskud på 150.000 kroner.

Det er de tre lokale idrætsforeninger, GGIK Fodbold, Gymnastik og Håndbold, der har stået bag festivalen siden 2004, da de tre daværende formænd startede arrangementet, der blev til Grindsteds største havefest. Ifølge de nuværende formænd er den økonomiske risiko ved at drive festivalen nu blevet for høj.

Den sidste Musik i Gryden tiltrak 3.500 gæster og genererede et overskud på 150.000 til de tre foreninger bag festivalen. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD.

- Vi er alle tre foreninger sat i verden for at tilbyde idræt til børn og unge i Grindsted, fortæller Flemming Pedersen fra GGIF Håndbold. Det kan vi som foreninger ikke risikere at sætte over styr, fordi vi også skal være festivalarrangører.

I opslaget fortæller foreningerne, at omkostningerne for at drive festivalen er steget stødt efter coronapandemien, og i 2023 endte festivalen med et underskud på 350.000 kroner.

- Vi vil gerne gentage 2024 koncerten igen i 2025, men rammer vi en rigtig regnvejrsdag, så står vi tre foreninger til et kæmpe underskud. Det vil gå ud over vores tilbud til vores medlemmer, som primært er børn og unge, og det kan vi ikke forsvare, siger Mathias Vips fra GGIF Fodbold.

Foreningerne takker de mange frivillige og deres trofaste publikum.