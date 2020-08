Mand får bøde for at brænde køkkenelementer af i kolonihave

Aabenraa: 31 årig mand sigtet for, i aftes kl. 2237, at have afbrændt gamle køkkenelementer i sin kolonihave. Selvom det er lettere end at køre dem på lossepladsen, så er det altså ulovligt. Brandvæsenet fik også lige luftet køretøjerne. Vagtchefen. #politidk