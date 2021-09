Mand forbrændt under selvantændelse af gammelt fyrværkeri

En mand blev mandag eftermiddag forbrændt, da en blanding af krudt og kemikalier pludselig selvantændte i hans hjem i Kruså.



Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Der er tale om en 47-årig mand, der er blevet forbrændt. Han er ikke i livsfare.

Alarmen om branden kom klokken 16.27.

- Det viser sig, at det er noget hjemmelavet pyroteknik, som han har haft liggende i flere år, og som pludselig selvantænder, fortæller vagtchef Ole Aamann.

Der var ikke tale om en eksplosion, men vagtchefen kan ikke sige, om den 47-årige blev forbrændt, da fyrværkeriet selvantændte, eller fordi han forsøgte at slukke ilden.

- Han er ikke kommet alvorligt til skade. Vi kunne foretage en første, indledende afhøring af ham på stedet, siger vagtchefen.

Mere hjemmelavet fyrværkeri

I huset ligger mere af det hjemmelavede fyrværkeri.

- Derfor har vi tilkaldt ammunitionsryderne, som er på vej for at fjerne det, siger Ole Aamann.

Tirsdag vil der blive taget stilling til, om der er grundlag for at sigte den 47-årige mand - eventuelt for overtrædelse af fyrværkeriloven.

Det oplyser vagtchef Henrik Sønderskov natten til tirsdag.

Politiet kan endnu ikke oplyse, hvor store mængder fyrværkeri der er fundet i huset.