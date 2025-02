Mand gik amok på jobcenter: Forsøgte at tænde ild til håndsprit

En armensk familie er 25 år i Danmark blevet udvist. Da faderen, Robert Nikolyan, i 1999 ankom til landet, opgav han et forkert navn, da han var blevet fortalt, at det så ville være lettere at få opholdstilladelse.

- Omvendt synes jeg også, at myndighederne har gjort det her gældende meget meget sent, og normalt hvis man taler om kriminelle forhold, så er der en form forældelsesfrist. Men det her er jo ikke kriminel familie, siger Karina Lorentzen (SF).

- Jeg kan sagtens se dilemmaet i, hvis vi så giver os her 25 år efter og siger: "det slår vi bare en streg over", for selvfølgelig må man ikke lyve.

Trods undren over, at det først er to årtier efter, at hammeren er faldet, så tror Karina Lorentzen ikke på, at der er noget at komme efter ved at rejse sagen politisk.

- Jeg har utrolig dårlig erfaring med at tage de her udlændingesager op. De giver stort set aldrig et resultat. Jeg kan jo også godt se udfordringen i, at hvis man giver sig ét sted, skal man måske også give sig et andet sted, forklarer Lorentzen.

Vil stille spørgsmål til ministeren

Selvom Karina Lorentzen ikke tror på, at beslutningen om at hjemsende familien, der huserede i Kolding, så vil hun alligevel spørge udlændinge- og integrationsminister, Kaare Dybvad Bek, hvordan der kunne gå 25 år.

- Jeg har tænkt mig at spørge ministeren ind til, hvorfor der går 25 år før man gør problemet gældende. Jeg vil også spørge, om han selv synes, at der er proportionalitet i den her afgørelse, siger Karina Lorentzen.