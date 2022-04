Mand og kvinde fængslet for besiddelse af steroider, kokain og amfetamin

En varetægtsfængsling blev for nyligt konverteret til en fængselsstraf for en 31-årig mand og en 21-årig kvinde ved Retten i Sønderborg.

Det skriver JydskeVestkysten.



Begge har siddet varetægtsfængslet siden efteråret 2021, efter politiet ved en ransagning i en lejlighed i Aabenraa fandt hele 230 dopingenheder, 569 gram amfetamin og 2,8 gram kokain.



Det var dog ikke alene fundene ved ransagningen, der fik parret fængslet.

De blev nemlig også dømt for flere forhold som hæleri og at have været i besiddelse af omkring to kilo amfetamin over en længere periode.

Det betød også, at den 31-årige mand fik en ubetinget fængselsdom på et år og ni måneder, mens den 21-årige kvinde slap lidt billigere med et år bag tremmer.