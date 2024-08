Medforfatter og sanger bag ny landsstævnesang håber, at den kan vinde folkeligt indpas

3. Varsomt i vores hænder er andres liv blevet lagt. Af farver og nuancer, sammenbragt. For at lære om venner med varme, dufte og smil og finde sig et sted at høre til.

Helene Frank, som vandt X Factor i år, er glad for at have været en del af projektet. Hun står for morgensangen hver torsdag på Frøslev Efterskole, hvilket ifølge hende var meget belejligt i forhold til, at sangen udkom torsdag morgen.

- Martin og David har skrevet en virkelig smuk sang med en meget smuk tekst, som får en til at tænke og samtidig opfordrer til fællesskab, og at man ser hinanden i øjnene, siger hun.

'Se Op' rummer en flertydighed, og ifølge David Sommer er der forskellige opfordringer i sangen.

- Vi har kigget ned i vores egen holdningstaske, og det er også zoomet lidt op i titlen ”Se op”, at vi synes, at vi lever i et samfund, hvor mange godt kunne have gavn af at prøve at kigge lidt op og se, hvad der sker rundt omkring – både helt lokalt og måske også i et større perspektiv, siger David Sommer og tilføjer, at den også handler om at kigge op fra sin skærm.