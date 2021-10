Meget små kvoter kan kvæle torskefiskeri i dele af Østersøen

De torsk, som fiskerne alligevel må fange, må dog kun fanges som bifangst - ikke hovedfangst.

Og det bekymrer Svend-Erik Andersen, som er formand for Danmarks Fiskeriforening, fordi det vil gøre det svært at fiske efter andre fisk uden at overstige torskekvoterne.

- Det er en grotesk situation, for det vil gøre det meget svært at fortsætte fiskeriet efter de andre arter, som har det godt, fordi der altid vil være en bifangst af torsk, som er svær at styre, siger han til Politiken.