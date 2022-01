Mekanikerlærlinge mangler undervisning i at reparere elbiler

Halvanden uges undervisning i elbil-reparationer

- I dag har vi halvanden uges undervisning i løbet af en hel uddannelse, og det er slet ikke nok, fortæller lærling Oliver Bjørn, og fortsætter.



- Hvis de vil have, vi skal kunne lære det, der skal til, for at blive en god og moderne mekaniker, så skal der mere end godt en uge til, siger han.



Men det er ikke kun undervisning i elbilernes finesser, der mangler på uddannelsen. Faglærerne mangler også viden omkring de populære elbiler.