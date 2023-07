I Smedager sidder storkeungerne og svajer i vinden. Det har blæst ret så voldsomt de seneste dage, så ungerne har ikke flyvetrænet så meget, som de normalt nok ville have gjort.

- Vinden er lidt hidsig nok til, at de instinktivt ved, at det ikke er en god ide at lette fra reden, siger Hans Skov fra Storkene.dk.

Men de vil helt sikkert begynde at flyve inden for en uge, mener storkeeksperten.