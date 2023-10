Mere politi på gaden i Aabenraa

Politiet øger indsatsen og samarbejder med Aabenraa Kommune for at skabe tryghed i Aabenraas bymidte



- Vi kan som politi sikre, at personer bliver stillet til ansvar for deres kriminelle handlinger. Samtidig inddrager vi Aabenraa Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning med henblik på at bidrage med at finde permanente løsninger, understreger vicepolitinspektør Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har inden for de seneste fjorten dage sigtet to mænd for vold. En 40-årig mand fra lokalområdet er sigtet for to tilfælde af grov vold. I første tilfælde den 29. september kom en ansat i en forretning i Vestergade til skade. Tre dage senere kom to mænd til skade på Kirkeplads. Manden nægter sig skyldig.

En 44-årig mand, som også stammer fra lokalområdet, er sigtet for vold mod en kvinde den 29. september klokken fem om morgenen på Kystvej. Manden erkender forholdet.

I dag tirsdag har Den mobile Politistation været opstillet på Kirkeplads i Aabenraa for at øge trygheden i byen, oplyser politiet.