Mette skygger læger på Sygehus Sønderjylland, mens direktøren har en bagtanke med det hele

Fyld posen med det, du har lyst til

Hun har selv valgt, at det lige netop er denne afdeling, hun skal bruge en del af sine tre uger på. Sygehus Sønderjylland, der står for forløbet, tilbyder medicinstuderende, at besøge valgfrie afdelinger på hospitalet.

- Vi har skabt dette bland-selv-forløb for at give de studerende mulighed for at snuse til hverdagen på et hospital. For en ting er, hvordan uddannelsen foregår, men hverdagen på et hospital er ofte ganske anderledes, siger Peter Sørensen. Han er lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland.