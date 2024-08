Mille er superfan - nu spiller band igen i hendes have

Skudepisoden i Kolding onsdag har efterladt sig tydelig spor. Både i byens borgere, og på gerningsstedet.

- Vi kiggede lige på hinanden, fordi at vi ikke var sikre på, at vi hørte rigtigt. Men så hørte vi en, som skreg. Sådan fortæller Esben Friis om den skudepisode, som fandt sted tidligere på ugen i Kolding. - Jeg var på vej ud på gaden sammen med en kammerat, da vi hørte skyderiet, så vi valgte at gå op i lejligheden igen. Han bor på Vejrupsgade, hvor en mand onsdag formiddag blev skudt i benet ved højlys dag. - Da vi kom op i lejligheden igen, kunne vi se, at der ovre på parkeringspladsen løb nogen med en telefon i hånden, fortæller han.

Gerningsstedet to dage efter skudepisoden

Chorkerede borgere Der blev omkring klokken 10.30 affyret mindst tre skud. Man kan stadig se spor efter episoden i asfalten og på biler. Også byens borgere er mærkede. - Det er ekstremt foruroligende, og det er ikke noget som vi har oplevet før, lyder det fra Katrine Skjøth, der har bopæl tæt på Vejrupsgade. - Der er mange ældre, der bor i området. Der er mange, som har børn der leger på gaderne.

Katrine Skjøth bor selv tæt på gerningsstedet. Foto: Helle Eriksen, TV SYD

To personer flygtede fra stedet på elcykel efter skyderiet. Senere samme dag standsede politiet en bil på Kongebrogade, hvor to personer blev anholdt. Den ene en 17-årig svensk dreng, der var en af de to som i første omgang var flygtet fra gerningsstedet på cykel. Han er nu varetægtsfængslet i fire uger. - Jeg synes, at det er forfærdeligt. Man regner ikke med, at det sker her i Kolding, lyder det fra koldingenser Susanne Madsen. - Først så tænkte jeg, at det nok ikke var noget særligt, men så hørte jeg så efterfølgende at det måske er nogen, som er blevet bestilt ovre fra Sverige. Det er da forfærdeligt at det kommer så tæt på, siger Henning Nielsen, som også bor i Kolding.

Den anden anholdte fra bilen er en 37-årig dansk kvinde, som også blev fremstillet i grundlovsforhør sammen med en tredje person. - De bliver sigtet for medvirken til drabsforsøget. De blev fremstillet i går aftes i grundlovsforhør, men dommeren fandt ikke, at der var grundlag for, varetægtsfængsling så derfor er de begge to blevet løsladt, lyder det fra Torben Simonsen, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

Torben Simonsen, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi. Foto: Helle Eriksen, TV SYD

Flere betjente på gaden Der vil de næste dage være flere betjente synlige i gadebilledet, hvis nu borgere skulle have brug for at tale med en betjent. - Det er meget vigtigt, at politiet er her i midtbyen. Det synes jeg er betryggende, lyder det fra Susanne Madsen. - Vi stoler på, at politiet gør deres arbejde, og at de gør alt, hvad de kan, for at vi kan sove trygt om natten, siger Katrine Skjøth.

Susanne Madsen er glad for at se flere betjente i gadebilledet efter skudepisoden. Foto: Helle Eriksen, TV SYD