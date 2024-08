Millioner til små skoler giver glæde og skepsis

- Som udgangspunkt tror jeg, at det vil gøre en forskel her og nu. Hvis det kan være med til at løfte niveauet på de små skoler yderligere, så er det godt, fortæller formand for Børn- og Skoleudvalget i Tønder Kommune, Kim Printz Ringbæk (A).

De glæder sig i Tønder Kommune som en af landets yderkommuner. Det ser nemlig ud til, at deres små skoler kan få en del af en nye pulje, regeringen netop har præsenteret. Kommunens er dog skeptisk over, hvordan effekten bliver over tid.

- Vi er udfordret på demografien, hvor vi får færre børn og unge og får flere ældre. Derfor er vores skolesystem også nødt til at kanalisere penge til de områder, hvor der er et større pres, siger Kim Printz Ringbæk (A).

Aabenraa håber på smidig proces

I Aabenraa ser de også positivt på penge, der kommer deres vej. Her er det omtrent halvdelen af kommunen 19 skoler, der opfylder kravene til puljen.

- Der er skoler, der har ældre undervisningsmaterialer og faciliteter generelt. Jeg er sikker på, at de vil blive glade for hjælp til at opdatere dem, fortæller Rasmus Elkjær Larsen (K), formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune.

Han peger på, at kommunerne sandsynligvis kan se frem til et beløb i en mindre størrelsesorden. Derfor har han et håb, når pengene skal fordeles.

- Jeg håber ikke, at det kræver en masse administrative udgifter for et beløb, jeg anser som et relativt lille tilskud, siger han.

Penge kan støtte igangværende projekt i Sønderborg

Pengene er tiltænkt landets 25 yderkommuner. I Syd- og Sønderjylland vil det derfor være Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner, der kan søge puljen.

I Sønderborg har de fire skoler, der potentielt kan få del af puljen. Her ser de også positivt på mulighed, men havde gerne set et generelt løft.

- Vi har en del små skoler. De er en vigtig og integreret del af samfundene, det vil vi gerne prioritere. Derfor er det rart, at der nu også gøres noget for de små skoler. De er ikke billige at drive, og vi er som kommune økonomisk presset. Derfor er det positivt, at der kommer en håndsrækning, der kan være med til at løfte kvaliteten på skolerne, fortæller Jesper Smaling (A), der er formand for børne- og uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune.

Puljen er afsat til 2024 og 2025, og skolerne kan forvente pengene i efteråret 2024, lyder det fra Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Midlerne kan blandt andet bruges til aktiviteter på skolen, indkøb af læremidler og materialer eller til energibesparende foranstaltninger på skolen. Det kan ifølge Sønderborg Kommune understøtte et allerede igangværende projekt.

- Det giver god mening at kigge på undervisningsmaterialerne i vores skoler. Vi er allerede ved at kigge på at få flere analoge læremidler, så puljen er bestemt interessant, fortæller Jesper Smaling (A).