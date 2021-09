Ministerpræsident løber med i Royal Run

Når kronprins Frederik søndag klokken 11 sætter det korte One mileløb på 1,7 kilometer i gang i Sønderborg, får det betydning for det dansk-tyske samarbejde hen over grænsen.

En af de 18.000 tilmeldte løbere er nemlig ministerpræsidenten for Slesvig-Holsten, Daniel Günther. Han løber ruten sammen med Aabenraas borgmester Thomas Andresen, som har inviteret ham. Han sendte Günther en sms, og kort efter svarede han "sehr gern".

- Hvorfor?

Fordi vores samarbejde bliver lettere, når vi har mødt hinanden med løbetøjet på. Og nogle gange glemmer København og Berlin os her i grænselandet, så nu gør vi bare selv det hele nemmere, siger Thomas Andresen og fortæller, at han nogle gange kalder Aabenraa for den femte tyske kommune.

Vi gør det bare selv

-Fordi Günther altid sender projekter til høring hos os i Aabenraa Kommune. Det samarbejde etablerede vi efter 2015, da tyskerne satte 19 store vindmøller op tæt på grænsen ved Bølå syd for Tinglev. Deres samlede støj overskrider de danske miljøregler, men vi vidste ingenting. Det viste sig, at de i Kiel havde orienteret miljøministeriet i København, de havde bare lige glemt at inddrage os.

Ung og moderne

Thomas Andresen fortæller, at Günther, før han blev ministerpræsident, også har været på besøg på Aabenraa Rådhus for at lære om elektroniske dagsordener og den slags.

- Jeg betragter Daniel Günther som en ung og moderne udgave af en tysk politiker, siger Thomas Andresen.

Søndag mødes de i Sønderborg med løbeskoene på.