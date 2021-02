Minkavler Jens Wistoft om fremtiden: - Jeg kan ikke være tilbagelænet

Usikkerheden fylder stadig

Ifølge Jens Wistoft står han til at modtage et beløb på mellem 12 og 16 millioner kroner, men det indebærer stadig en hvis usikkerhed for ham.

- Det kan være et større tal, og det kan også være et mindre tal, men det er det, modellen tilsiger, fortæller Jens Wistoft, der har brugt en regnemodel fra Copenhagen Fur til at komme frem til det tal.

Usikkerheden opstår blandt andet, fordi han ikke kender til skatteprocenten for udbetalingerne eller ved, hvordan kompensationen for maskiner og lokaler bliver vurderet.