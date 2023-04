Mølle solgt for to kroner

- Ja, vi hørte, at møllen har været udbudt til én krone, og så ville vi doble op for at være sikre på at få den. Og så er to kroner jo det, der i gamle dage hed en daler. Vi prøvede faktisk at finde en gammel gulddaler fra 1872, hvor møllen blev bygget, til at betale med, men det blev for dyrt, fortæller Knud Erik Jørgensen.