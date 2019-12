Motorvej spærret i sydgående retning på grund af brændende lastbil

Sønderjyske motorvej er spærret i sydgående retning på grund af brændende lastbil. Motorvejen er spærret mellem afkørsel 69 Haderslev S og 70 Aabenraa N. Der er kø på stedet, og trafikken ledes af ved afkørsel 69 Skovby. Politiet opfordrer desuden folk til at finde alternative ruter, da der også er kø for at komme af motorvejen ved motorvejsafkørsel 69 Skovby.

Politi og brandvæsen er på stedet og i gang med at slukke branden. Lastbilen er dog læsset med papir, så slukningen vil tage en times tid, oplyser politiet.

Motorvejen forventes genåbnet i løbet af formiddagen.

Der er flere kilometers kø på stedet. Foto: Vibeke Marcussen, TV SYD