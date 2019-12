Mountainbikes på skoleskemaet

Der blev trådt godt til i pedalerne, da 12 folkeskolelærer fra Aabenraa torsdag satte sig i sadlen på nogle af kommunens nyindkøbte mountainbikes.

- Det har været hårdt og sjovt, og det har holdt motivationen oppe at være ude under denne fantastiske himmel, fortæller Simo Provost, lærer på Kongehøjskolen i Aabenraa.

Lærerne var på det første kursus i at bruge cyklerne, så de fremover kan bruge dem i undervisningen.

Vi vil gerne få dem til at se de muligheder, der ligger i ikke altid at gå ind i et klasseværelse. Michael Bremer, cykelinstruktør, Dansk Skolecykling

Kan bruges i mange fag

Arrangørerne bag initiativet er Sund Skole 2020. Et projekt i Aabenraa Kommune. De har udvidet deres ”grejbank”, så skoler nu kan leje mountainbikeudstyr.

- Vi vil gerne få dem til at se de muligheder, der ligger i ikke altid at gå ind i et klasseværelse og sidde der, men bryde rammerne lidt og komme ud og opleve noget andet, siger Michael Bremer, som er cykelinstruktør hos Dansk Skolecykling og med til kurset.

Michael Bremer selv har allerede bred erfaring med at bruge mountainbikes i undervisning.

- Jeg har selv brugt det i dansk, matematik og naturfagene biologi og fysik. Man kan også bruge dem i forhold til at kigge på, hvordan landskabet er skabt, siger Michael Bremer.