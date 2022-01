Mystiske pingviner dukker op flere steder

En af de borgere, der har fået øje på pingvinerne, er Hans-Christian Gjerlevsen (Nye borgerlige).

Han er netop blevet valgt som ny næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune, og han kan godt lide de farvelagte pingviner.

- Hvis jeg skal vælge mellem en tre meter lang fiskefilet og pingvinerne, så foretrækker jeg pingvinerne. Ikke mindst fordi det er gratis kunst.

- Men jeg kan også godt lide fiskefileten, den skal bare hænge det rigtige sted, fortæller Hans-Christian Gjerlevsen.

Men hvorfor ?

Hvorfor pingvinerne er dukket op i Aabenraa, er der umiddelbart ikke nogen forklaring på.

Ugeavisen Elbo Bladet i Fredericia har dog været i kontakt med den anonyme kunstner. Til bladet fortæller han/hun, at pingvinerne er sat op for at vække undren og smil.

Gennem de seneste dage er lignende pingviner også blevet placeret ved Maria Torv i Vejle, på Fredericia Vold samt ved Koldinghus.

Men efter få dage forsvinder de igen. Lige så pludseligt som de er dukket op.