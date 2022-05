Narkobilist dømt for ulykke der kostede to kvinder livet

Sidst på eftermiddagen den 26. oktober 2019 skete en alvorlig ulykke i krydset mellem Teglgårdsvej og Koldingvej i Løgumkloster.

En bil med to kvinder blev torpederet af en bil, der kom blæsende gennem krydset med 118 kilometer i timen. Hastighedsgrænsen på stedet var på 70 kilometer i timen.

Den ene kvinde blev dræbt på stedet. Den anden blev hårdt kvæstet fløjet med helikopter til sygehuset i Kiel i Tyskland. Hun døde knap tre måneder senere.

Onsdag er føreren af den anden bil, en nu 34-årig mand, blevet idømt to år og ni måneders fængsel ved Retten i Sønderborg.

Flere gange dømt for narkokørsel

Da ulykken skete, var manden påvirket af amfetamin, og han blev dømt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Men han blev også dømt for flere tilfælde af både narko- og spritkørsel og for at have kørt bil, efter at hans kørekort den 8. november 2019 blev inddraget administrativt.

Allerede i december 2020 blev den 34-årige kendt skyldig i stort set samtlige forhold i anklageskriftet mod ham.

Men først nu næsten halvandet år senere har retten kunnet afgøre, hvilken straf han skulle have. Det skyldes, at han først skulle mentalundersøges, så det kunne fastlås, om han er egnet til fængselsstraf.