Naturstyrelsen slår hul på vildsvinehegn

På strækningen ved Rønsdam mellem Bov og Niehuus står i dag en stor trælåge i forlængelse af vildsvinehegnet, som stod færdigt i efteråret.

Lågen står ulåst, så gående kan komme over grænsen, men nu står det klart, at lågen også skaber problemer for andre end dyr, som forsøger at kommer over grænsen.

For eksempel har brandvæsnet i Padborg og den tyske by Niehuus et samarbejde, så de kan assistere hinanden ved brand og ulykker, og det giver problemer, hvis brandbilerne skal igennem porten.

- Du kan se bredden på den, der kan jo ikke komme en brandbil igennem. Vi kunne selvfølgelig køre den ned i katastrofeøjemed, men det er vel ikke meningen, siger formand for kultur og fritidsudvalget i Aabenraa Kommune, Lars Kristensen, Venstre, til TV SYD.

Formand for kultur og fritidsudvalget i Aabenraa Kommune, Lars Kristensen, Venstre, er glad for at porten i vildsvinehegnet nu fjernes. Foto: Ole Møller, TV SYD

Derfor har han blandt andet opfordret Naturstyrelsen til at fjerne lågen, som nu bliver erstattet af en færist, så dyr ikke kan passere, mens gående og køretøjer kan.

Hegnet har haft konsekvenser for dansk-tysk samarbejde

I forbindelse med opsætningen af vildsvinehegnet mødte projektet også protester fra borgerne i området mellem Padborg og Niehuus.

Padborg Friluftsscene havde i anledning af 100 året for genforeningen arrangeret en fest med venskabsforeningen Alte Schule Niehuus, men den tyske forening aflyste festen på baggrund af hegnet.

Derfor glæder det også Lars Kristensen, at der nu er slået hul på hegnet.

- For mig symboliserer det en lukket grænse. Jeg ved godt, at lågen ikke er låst, men med en rist, så kan man gå lige over, så på alle områder er det en rigtigt god løsning og nyhed, siger Lars Kristensen.

Naturstyrelsen forventer, at porten er erstattet af en færist inden for en måned.