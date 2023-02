Netværk hjælper unge kvinder i mandefag

I 2030 vil der mangle 99.000 murere, tømrere, snedkere, blikkenslagere og alle de andre fag, der skaber og får ting til at fungere omkring os. Det anslår Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Derfor er det vigtigt at få de unge kvinder med. Men det er op ad bakke. Kun en ottendel af eleverne på erhvervsskolerne er kvinder, og deres frafald er dobbelt så stor som mændenes

Det vil et netværk med det fængende navn, Boss Ladies lave om på. De har indforskrevet 300 kvindelige rollemodeller til at tage rundt for at hjælpe kvinderne i gang og navnlig holde dem i gang med en uddannelse indenfor fag, en del mænd gerne vil beholde for sig selv.