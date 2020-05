Nu afgør politiet om I er dansk-tyske kærester

Mandag løfter regeringen en anelse på grænsebommen Danmark-Tyskland. Nu kan blandt andet også kærester komme over på den anden side og holde i hånd, hvis altså de kan dokumentere, at de har været kærester i mindst seks måneder.

Det skriver Rigspolitiet i et svar til Jyllands-Posten.

"Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt i seks måneder, og personerne skal have haft jævnlige, fysiske møder. Det vil sige, at kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, anses ikke for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner", skriver Rigsspolitiet til avisens mandagsudgave.

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt i seks måneder. Rigspolitiet i et svar til Jyllands-Posten

Dokumentation

Rigspolitiet tilføjer, at det er op til kærester selv at vurdere, hvor meget dokumentation for deres forhold, de vil fremvise for grænsekontrollen. Og det er en samlet vurdering som grænsekontrollen foretager, der afgør, om de får lov til at holde i hånd på samme side af grænsebommen.

Et skøn

Det kalder juraprofessor Lisbet Christoffersen fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC, for et forvaltningsmæssigt skøn. Hun siger til Jyllands-Posten:

- Det giver en retsusikkerhed for borgeren, og man kan ikke vide, når man holder ved grænsen, om man har tilstrækkelig dokumentation for sit forhold til, at man kan komme ind i landet eller ej.