Nu bakker Slesvigsk Parti også op om konservativ borgmester

Kommer Thomas Andresen på andre tanker, har han frem til onsdag til at ombestemme sig, hvis Venstre vil være en del af aftalen. Men det tyder intet på. Han så i stedet hellere en anden være i spidsen for kommunen – når det ikke kan være ham selv.

- Fra det øjeblik hvor det stod klart, at der var et flertal uden om os, har vi sagt, at vi ville finde en, der kunne mægle – i det her tilfælde Erwin Andresen.

Slesvigsk Parti blev altså nærmest tilbudt borgmesterposten, men skrev i stedet under på aftalen, der blev præsenteret i dag.

- Det er en sandhed med modifikationer, når de fire partier allerede stiller 16 mandater, men det var spændende, at borgmester Thomas Andresen foreslog mig. Det var også vigtigt for mig at få det signal, siger Erwin Andresen (S).

Selvom der i dag blev præsenteret en underskrevet konstitueringsaftalen mellem fem af de syv valgte partier, er intet endelig afgjort, før det konstituerende byrådsmøde onsdag den 8. december.