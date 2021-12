Nu bliver der gravet efter guld i Sønderjylland

'Guldfeber'

Der skal rigtig mange tons sand gennem maskineriet i Rødekro, før investeringen er tjent hjem. Bjarne Overgaards grusgrave henter hvert år op mod en million tons sand og grus op fra undergrunden.

- Vi leder lidt efter nålen i høstakken. Men vi ved, at der er guld. Vi ved ikke hvor meget, og det har vi sat os for at finde ud af. Vi kommer til at finjustere udstyret og lære det meget godt at kende for at få sorteret guldet fra, siger Bjarne Overgaard.

Han fik for nogle år siden »guldfeber« efter at have talt med en mand, der havde udvasket guld fra nordtyske grusgrave.

Manden havde en lille cigarkasse fyldt med små guldstykker.

- Der må jo så også være guld i mine grusgrave, konkluderede Bjarne Overgaard, for de har samme geologiske historie.